Ouders maken zich meer zorgen om gamende kinderen

Het afgelopen jaar zijn veel kinderen meer gaan gamen en daar maken sommige ouders zich zorgen over. Dat merken ze bij verslavingsinstellingen. Daar krijgen ze veel vragen van bezorgde ouders.

Sommige ouders bedenken strenge regels, maar dat is volgens deskundigen niet altijd de beste oplossing. Veel gamen hoeft niet gevaarlijk te zijn. Het is wel gevaarlijk als je bijna alleen nog maar aan gamen denkt en andere dingen niet meer leuk vindt.

Wat vind jij: moeten ouders hun kinderen goed in de gaten houden als het om gamen gaat, of kunnen kinderen dat best zelf? Reageer op de stelling: