Vandaag gaan ook de middelbare scholen weer open

Na maanden met alleen maar online lessen, gaan vandaag ook de middelbare scholen weer open. Leerlingen kunnen minimaal één dag per week naar school.

Leerlingen krijgen vaak maar een halve dag les en veel scholen gebruiken ook plekken waar je makkelijker afstand van elkaar kunt houden. Want dat is op de middelbare school verplicht. Zo zijn er lessen in sporthallen, kerken, bioscopen, theaters en concertzalen.