Spelers van Ajax bekogeld na topper tegen PSV

Spelers van Ajax zijn na de topper tegen PSV lastig gevallen door fans van PSV. Er werd gescholden en er werden voorwerpen gegooid toen de spelers terug naar de bus liepen.

Er zijn twee mensen opgepakt en Ajax doet aangifte van poging tot mishandeling.

1-1

Op het veld was het ook onrustig. De aanvoerders van Ajax en PSV maakten ruzie met elkaar. Het gebeurde nadat Ajax in de laatste minuten gelijk maakte. De wedstrijd eindigde in 1-1.