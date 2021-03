De route van je coronatest: van wattenstaafje tot laboratorium

Het afgelopen jaar zijn miljoenen mensen getest op corona en de afgelopen weken kregen ook steeds meer kinderen een test. Je krijgt dan een wattenstaafje in je neus en in je keel. Maar wat gebeurt er daarna precies met dat staafje? Je ziet het in de video.

