De verkiezingen komen eraan: dit is de SGP

Het is de oudste partij van Nederland en bestaat meer dan 100 jaar: de SGP. Kees van der Staaij is sinds 10 jaar de leider van de partij en hoopt ook bij deze verkiezingen veel stemmen te krijgen.

De SGP is een gereformeerde partij. Dat is een stroming in het christelijke geloof. Veel plannen van de SGP hebben met het geloof te maken en zijn best streng. Zo willen ze dat winkels op zondag dicht blijven en vinden ze het niet goed dat mannen met mannen en vrouwen met vrouwen kunnen trouwen. Ook zijn ze voor de doodstraf.