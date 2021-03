Een leuk nieuwtje over onszelf. Vanaf vandaag is het Jeugdjournaal in de avond er ook met een gebarentolk. Die uitzending kun je zien op het kanaal NPO Nieuws.

Het Jeugdjournaal in de ochtend heeft al langer een gebarentolk. Dat is fijn voor kinderen die minder goed kunnen horen of doof zijn. Op die manier kunnen zij toch het nieuws volgen.