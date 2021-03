De verkiezingen komen eraan: wat wil de PvdA?

De Partij van de Arbeid doet mee aan de verkiezingen op 17 maart. De belangrijkste vrouw van de partij is Lilianne Ploumen. Volgens haar moet Nederland "eerlijker en fatsoenlijker" worden. De partij heeft plannen bedacht die daarvoor moeten zorgen. Sommige van die plannen gaan ook over kinderen.

De PvdA, zoals de partij ook wel wordt genoemd, zegt dat verschillen tussen mensen in Nederland nu te groot zijn. Ze willen dat mensen met wie het niet zo goed gaat geholpen worden door de regering. De mensen met wie het wel goed gaat moeten ook helpen, door meer belasting te betalen.

Kleinere klassen

De partij wil dat iedereen, ook kinderen, evenveel kansen krijgen om een fijn leven te hebben. Volgens hen is daar goed onderwijs voor nodig. Alle kinderen zouden meer aandacht moeten krijgen op school. Daarom willen ze kleinere klassen. In het filmpje hierboven hoor je er meer over.