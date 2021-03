Stan verkoopt al maanden alleen maar 'koffie to go'

Restaurants en cafés protesteren omdat ze nauwelijks geld kunnen verdienen. Het enige dat ze mogen is afhaalmaaltijden en drankjes verkopen om mee te nemen.

De vader van Stan heeft een restaurant in een park in Utrecht. Hij heeft het gelukkig wel superdruk, omdat veel mensen wandelen. Stan verkoopt daardoor al maanden ontzettend veel 'koffie to go'. Ondanks de drukte, hoopt Stan wel dat de maatregelen snel worden opgeheven.