De verkiezingen komen eraan: wat wil de ChristenUnie?

Aan de naam zie je het al: de ChristenUnie is een christelijke partij. De belangrijkste man van de partij is Gert-Jan Segers. Hij hoopt met de verkiezingen over twee weken veel stemmen te krijgen en de plannen van zijn partij uit te voeren.

Volgens de partij is het belangrijk om goed voor elkaar en voor de aarde te zorgen. Dat staat in de Bijbel. De plannen die de partij heeft, hebben daarmee te maken. Zo willen ze dat er statiegeld komt op blikjes. Ze hopen dat mensen ze dan niet op straat gooien, maar inleveren bij de supermarkt.

Schoner

Volgens de partij is dat plan ook belangrijk voor kinderen. Ze willen de wereld schoner maken, zodat het ook als kinderen van nu groot zijn een goede plek is om te leven. In het filmpje hierboven kom je nog meer te weten over de ChristenUnie.