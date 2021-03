Waarom krijg je jeuk van luizen?

Misschien maakt het je niet meteen vrolijk, maar het is luizendag vandaag! Op die dag is er extra aandacht voor de kriebelende beestjes.

Luizen zijn kleine insecten die leven op de hoofdhuid van mensen. Je kan er weinig last van hebben, maar als je pech hebt, heb je enorme jeuk. Dat komt niet door de luis zelf, maar door zijn speeksel. In de video leggen we uit hoe dat zit.

Schamen?

Luizen in je haar kan iedereen overkomen. Geen reden om je te schamen dus.