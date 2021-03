Explosief afgegaan bij corona-teststraat

In Bovenkarspel in Noord-Holland is vanmorgen vroeg een explosief afgegaan bij een corona-teststraat. Toen het gebeurde was de teststraat nog dicht. Niemand is gewond geraakt.

Volgens buurtbewoners was het een hele harde knal. Vijf ramen van de teststraat zijn kapot. De politie gaat ervan uit dat iemand expres een explosief bij de teststraat heeft gelegd.

Onderzoek

De teststraat is voorlopig dicht. De politie doet in de buurt van de teststraat uitgebreid onderzoek.