Wat doet een politicus in de Tweede Kamer?

Het is verkiezingstijd en dat is goed te merken. Politieke partijen doen er alles aan om zo veel mogelijk op te vallen. Hoe meer stemmen, hoe groter de kans op een plekje in de Tweede Kamer.

Maar wat doe je als je in de Tweede Kamer zit. Annebelle liep een dag mee met een politicus die de weg in Den Haag al goed kent en er alles over kan vertellen.