Uitgezocht: Kun je zelf bepalen waarover je droomt?

In deze aflevering van Uitgezocht vertelt Benjamin hoe je controle kunt krijgen over wat je doet in je droom!

Tijdens hun slaap weten ze dat ze aan het dromen zijn en verslaan ze dat enge monster of zijn ze een superheld en kunnen ze vliegen. Dat heet lucide dromen en het leuke is: dat kun je leren.

In je slaap verwerk je wat er overdag is gebeurd. Volgens droomtrainer en psycholoog Tim Post dromen kinderen vanaf ongeveer 8 jaar best veel. En dat kunnen soms ook nare dromen zijn of zelfs nachtmerries.

Als je hier last van hebt kun je de dromen als je wakker wordt het beste opschrijven in een droomschrift die je naast je bed legt. Vervolgens kun je na een tijdje zien of er nare dromen zijn die vaak terugkomen.