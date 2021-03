Zeldzame spullen uit de middeleeuwen ontdekt

De gemeente was in een straat bezig met werkzaamheden, toen ze opeens bijzondere spullen tegenkwamen. Archeologen ontdekten daarna munten, sieraden en resten van gebouwen.

In Utrecht is bij werkzaamheden een schat gevonden. Onder de grond bleken spullen uit de 7de en 8ste eeuw te liggen.

Meer dan duizend jaar geleden zag Utrecht er heel anders uit dan nu. Maar hoe precies, is niet helemaal duidelijk, omdat er in die tijd bijna niets werd opgeschreven. Onderzoekers hopen dat ze door deze opgravingen meer te weten komen over het leven in Utrecht in de middeleeuwen.