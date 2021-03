De verkiezingen komen eraan: wat wil de Partij voor de Dieren?

De Partij voor de Dieren is een politieke partij die dieren en de natuur erg belangrijk vindt. Esther Ouwehand is de leider van de partij. Veel kinderen kennen de partij. Als zij mogen stemmen in een verkiezing op school, krijgt deze partij vaak veel stemmen.

De Partij voor de Dieren wil dat er minder dieren worden gefokt in Nederland. Dat is volgens hen één van de belangrijkste plannen. De partij zegt dat het slecht is voor de dieren en ook niet goed voor de natuur en het klimaat. Daarom moeten er nieuwe regels komen voor boeren die dieren houden.

De partij zegt dat dit plan ook voor kinderen belangrijk is. Zo blijft de aarde een fijne plek om te leven, ook als kinderen later volwassen zijn. In het filmpje hierboven zie je meer over de leider van de partij en haar plannen.