Ook Ajax naar de bekerfinale van de KNVB

Ajax won woensdagavond met 3-0 van sc Heerenveen. Het was de halve finale, dus dat bekent dat Ajax door is naar de finale. Die spelen ze tegen Vitesse. De keeper van Vitesse zei eerder deze week al dat hij hoopte op een finale tegen Ajax.

Of dat winnen ook gaat lukken, is nog even afwachten. De bekerfinale is op zondag 18 april.