Nieuw kinderprogramma over blote mensen

Veel kinderen vinden het moeilijk om naar blote mensen te kijken en om over bloot te praten. Dat moet anders, zeggen de makers van het nieuwe programma Gewoon Bloot. Ze willen laten zien dat ieder lichaam heel normaal is.

In het programma mogen kinderen van alles vragen aan volwassenen over hun lichaam. Ze doen dat terwijl die volwassenen helemaal naakt zijn.

Eerste kijkers

Het programma is vanaf 21 maart op televisie, maar groep 8 van basisschool de Triangel in Weesp mocht de eerste aflevering vast kijken. En dat is best even wennen.