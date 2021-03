Kinderen met een beperking zijn eenzamer dan ooit

Veel kinderen met een beperking hebben het zwaar door de corona-crisis. Bijna driekwart van hen zegt dat ze zich nog nooit zo eenzaam hebben gevoeld als nu. Dat staat in een onderzoek van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte kind.

In Nederland zijn ongeveer 100.000 kinderen met een beperking. Sommige beperkingen kun je zien. Bijvoorbeeld bij iemand die in een rolsoel zit. Sommige beperkingen kun je niet zien, zoals autisme of ADHD.

Een aantal van die kinderen gaat naar speciaal onderwijs. Daar krijgen ze extra aandacht.