Met dit nummer doet Nederland mee aan het Songfestival

Nederland doet met het liedje Birth of a new age mee aan het Songfestival. Zanger Jeangu Macrooy zong het in een livestream op YouTube.

Vorig jaar zou Macrooy meedoen met het liedje Grow, maar toen ging het Songfestival vanwege corona niet door. Dit keer gaat het wel door, maar hoe precies is nog niet duidelijk.

Rotterdam

De finale is op 22 mei in Rotterdam. Nederland mag het liedjesfeest organiseren, omdat de Nederlandse Duncan Laurence de vorige keer won.