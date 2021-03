Onderzoek: 'Doodschieten van ontsnapte apen uit dierentuin kon niet anders'

In november ontsnapten twee chimpansees uit een dierentuin in Amersfoort . Zij werden toen doodgeschoten. Uit een onderzoek blijkt nu dat dat echt niet anders kon.

Wat is er gebeurd?

Op 3 november lukte het verschillende chimpansees om uit hun hok te ontsnappen. De meeste apen konden met eten terug naar het hok worden gelokt, maar bij twee chimpansees lukte dat niet. Zij heten Mike en Karibuna. Toen is er besloten om ze dood te schieten, omdat het te gevaarlijk was dat ze los liepen. Er waren namelijk ook bezoekers in het park toen het gebeurde.