Romy (12) vertelt over hoe het is om weinig geld te hebben

Romy van 12 is de komende tijd veel op tv en YouTube te zien. Ze is één van de kinderen die in een campagne-filmpjes vertelt over armoede. De video's worden op verschillende plekken uitgezonden. Bijvoorbeeld voor een tv-programma of YouTube-video.

Ik word niet echt gepest maar soms wel raar aangekeken. Als vrienden gaan zwemmen dan kan ik niet mee omdat mijn moeder daar helaas niet genoeg geld voor heeft. Romy in het filmpje

In de video vertelt Romy aan influencer Anna Nooshin over hoe het is om te leven met weinig geld. En vandaag laat ze de video voor het eerst aan klasgenoten zien. Zij vinden het erg dapper dat ze erover durft te praten.

Arm ben je in Nederland als het lastig is om genoeg eten te kopen of de huur te betalen. Er is dan ook zeker geen geld om leuke dingen te doen zoals sporten, een verjaardag vieren of op vakantie gaan. In ons land leven meer dan 250.000 kinderen in een arm gezin. En dat het er zoveel zijn weet niet iedereen. Volgens deskundigen komt dat omdat er te weinig over gepraat wordt.

Romy zegt dat het goed is om erover te vertellen. Daarom deelt ze haar verhaal met anderen.