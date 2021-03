Tijdens de les naar de wc? Op deze school klim je er naartoe!

Deze week is een nieuwe school geopend in de plaats Alblasserdam. Het is een beweegschool, één van de eerste in Nederland. Op zo'n school staan er in de hallen en gangen veel klim- en klautertoestellen. Het idee is dat je op zo'n school niet alleen beweegt tijdens gym, maar ook bijvoorbeeld als je naar de wc moet.

Denemarken

Het idee voor een beweegschool komt uit Denemarken. Daar moeten kinderen op school verplicht iedere dag drie kwartier bewegen. Veel scholen worden daar zo gebouwd dat kinderen ieder moment van de dag zoiets kunnen doen.