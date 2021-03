De verkiezingen komen eraan: wat wil DENK?

De politieke partij DENK bestaat nog niet zo lang. Bij de vorige verkiezingen kregen ze genoeg stemmen om in de Tweede Kamer te komen. Het is één van de weinige partijen die ook op TikTok zit en daar is de leider van de partij, Farid Azarkan, vaak op te zien.

De partij vindt het goed dat er in Nederland mensen met verschillende culturen wonen. Ze vinden dat mensen gelijk behandeld moeten worden. Het maakt niet uit of je een jongen of meisje bent, welke huidskleur je hebt en in welke wijk je woont. Ze zijn dus tegen discriminatie.

Eerlijke kansen

Ook kinderen moeten eerlijke kansen krijgen, zegt de partij. Daarom moeten kinderen even goed onderwijs krijgen. Het moet niet uitmaken in welke wijk je woont en of je ouders veel geld hebben. In het filmpje hierboven hoor je meer over de partij en Farid Azarkan.