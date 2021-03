Oproep: Wat wil jij weten van radio-dj's Mattie en Marieke?

Radio-dj's Mattie Valk en Marieke Elsinga zijn iedere schooldag super vroeg te horen op radiozender Qmusic. Vanaf zes uur 's ochtends maken ze een radioprogramma. En daar luisteren veel mensen naar: het is de populairste ochtendshow op de radio.

Verjaardagsrad

In het programma is best wat geld te winnen. Bijvoorbeeld met 'Het Geluid' of het verjaardagsrad. Toen de scholen dicht waren bedacht het radioprogramma iets speciaal voor kinderen: het zakgeld-rad.

Binnenkort gaan wij Mattie en Marieke interviewen. En daarbij nemen we jullie vragen mee!