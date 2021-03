Feta soms overal uitverkocht door kookvideo's op TikTok

In deze video zie je hoe de pasta gemaakt wordt:

Dat gebeurde bijvoorbeeld bij het recept 'pasta met gebakken feta'. In sommige landen was feta zelfs helemaal uitverkocht. De hashtag #fetapasta heeft meer dan 680 miljoen views.

Vanavond zie je ChefkeLuc in onze uitzending. Hij heeft een populair TikTok-account met makkelijke recepten. En hij heeft natuurlijk ook een keer de feta-pasta gemaakt.

We zijn benieuwd of jij soms in de keuken staat om iets lekkers te maken!