Wolvin doodgereden op weg tussen Ede en Arnhem

Op de weg tussen Ede en Arnhem is een wolvin doodgereden. Het dier stak de weg over en werd aangereden door een auto. Het dier raakte zwaargewond en is aan haar verwondingen overleden.

In de auto zat een echtpaar. Zij raakten niet gewond. Hun auto is wel beschadigd.

Onderzoek

In Nederland zijn de laatste jaren op meer plekken wolven actief. De overleden wolvin wordt nu naar een universiteit gebracht. Wetenschappers willen zo meer te weten willen komen over deze wolf, bijvoorbeeld hoe oud ze was.