Proef: groot feest met 1300 bezoekers

Voor het eerst in bijna een jaar zijn er weer grote feesten in Nederland. In de Ziggo Dome in Amsterdam is zaterdag een dance-festival en zondag een concert van André Hazes. Onderzoekers willen zo kijken hoe je dat in corona-tijd veilig kunt organiseren.

Alle bezoekers moesten van tevoren een corona-test doen. Ook zijn ze verdeeld in verschillende groepen. In die groepen gelden verschillende regels. Zo moeten sommige mensen een mondkapje op en andere juist niet.

Andere evenementen

Volgend weekend is er een dance-festival op zaterdag en een popfestival op zondag. Ook daar moeten alle bezoekers, 1500 in totaal, eerst een corona-test doen. Eerder was er al een proef met een voetbalwedstrijd met publiek. Milou keek toen mee met voetbalfan Rik.