Geheimzinnige Banksy vertelt hoe hij zijn kunst maakt

Het schilderij staat op de muur van een oude gevangenis in Engeland. Op het kunstwerk zie je een gevangene ontsnappen met een typemachine.

Er is een nieuwe video opgedoken van kunstenaar Banksy. In de video vertelt de kunstenaar hoe hij zijn nieuwste schilderij heeft gemaakt.

Banksy is wereldberoemd vanwege zijn graffiti-kunsten op muren en schilderijen. Wie de kunstenaar precies is, is niet bekend. Hij maakt de kunst anoniem.