De verkiezingen komen eraan: wat wil Forum voor Democratie?

Thierry Baudet zit pas vier jaar in de Tweede Kamer, maar is met zijn partij Forum voor Democratie al veel in het nieuws geweest. Met die partij hoopt hij tijdens de verkiezingen op 17 maart veel stemmen te krijgen.

Forum voor Democratie vindt dat mensen zoveel mogelijk zelf moeten kunnen bepalen. Ze willen dat de regering zich minder bemoeit met hen. Er moeten minder regels komen over het klimaat en corona.

Asielzoekers

Ze willen wel strengere regels over asielzoekers. Voor mensen die uit een ander land komen, wordt het dan moeilijker om in Nederland te komen wonen.

Muziekles

Voor kinderen heeft de partij een plan voor muziekles. Op scholen zouden alle kinderen een muziekinstrument moeten leren spelen. Thierry Baudet houdt zelf ook van muziek. Hij speelt piano. In het filmpje hierboven hoor je meer over het plan.