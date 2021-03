De Mol en de winnaar van Wie is de Mol? zijn bekend

De Mol is ontmaskerd! Dit jaar was actrice Renée Fokker de Mol. Straatvoetbalster Rocky Hehakaija had haar in de gaten, zij heeft dit seizoen gewonnen.

De finale was superspannend. Charlotte en Rocky zaten allebei op Renée en ze hadden in de test evenveel vragen goed: 37 van de 40. Maar Rocky had de test net iets sneller gemaakt. Daarom is zij de winnaar van dit seizoen. Ze wint 9675 euro. Dat geld gaat naar haar stichting Favela Street. Dat is een stichting die zich inzet om kinderen lekker te laten voetballen.

Nog nooit was de pot zo laag. Dat kwam natuurlijk door mol-acties van Renée, maar ook door de kandidaten. Zo haalden Charlotte, Rocky en Marije maar liefst 5000 euro uit de pot.