Boswachters: 'Doe rustig in de natuur, want dieren broeden'

Boswachters maken zich zorgen over de drukte in natuurgebieden. Door corona kunnen uitjes niet doorgaan en gaan veel mensen de natuur in. Maar juist in deze tijd gaan vogels broeden en dat doen ze het liefst op een rustige plek.

Ook andere dieren krijgen in de lente jonkies. Sommige plekken worden daarom afgesloten zodat dieren de komende weken lekker hun gang kunnen gaan.

Spandoeken

In sommige natuurgebieden hangen spandoeken om mensen erop te wijzen dat dieren broeden. Als je toch de natuur in wil raden boswachters aan om op de paden te blijven, honden aan te lijnen en je afval op te ruimen.