De verkiezingen komen eraan: wat wil de SP?

De SP is een politieke partij die Nederland eerlijker wil maken. Lilian Marijnissen is de leider van de partij. Zij hoopt dat volgende week veel mensen op haar partij stemmen zodat ze de plannen die ze heeft bedacht uit kan voeren.

Een van de plannen van de SP is samen met kinderen bedacht. Het is een plan om meer speeltuinen te bouwen. Volgens de partij is het belangrijk dat in elke buurt goede plekken zijn om buiten te spelen. In het filmpje hierboven hoor je SP-leider Lilian Marijnissen erover.