Zwemlessen mogen snel weer doorgaan

Kinderen mogen binnenkort weer op zwemles. Dat vertelde premier Rutte op de persconferentie. Zwemdeskundigen zijn daar blij mee. Juist in de maanden voor de zomervakantie is het belangrijk dat veel kinderen leren zwemmen.

In de zomer gaan veel kinderen overal lekker het water in en daarom is het fijn dat voor de zomer nog veel kinderen hun diploma kunnen halen.

Toch zijn er ook zorgen. Deskundigen zijn bang dat kinderen die al wel een diploma hebben, niet meer zo goed kunnen zwemmen als voor de lockdown. Daarom raden ze aan om goed op te letten als je weer het zwembad in duikt.