Weer naar festivals of op vakantie met speciaal corona-bewijs

De regering in Den Haag maakt plannen voor een speciale corona-app. Met die app kunnen mensen bewijzen dat ze niet besmet zijn met corona.

De app kunnen mensen laten zien bij de ingang van een festival of voordat ze het vliegtuig in gaan. Nu kan dat alleen nog als je een negatieve corona-test hebt gedaan. Maar binnenkort kan het misschien ook als je gevaccineerd bent.

QR-code in app

De app werkt waarschijnlijk met een speciale QR-code. Met die QR-code kun je dus laten zien dat je corona-veilig bent.

De minister denkt dat de app nog voor de zomer af is. Dat is handig, omdat in de zomer mensen graag naar het buitenland op vakantie willen. Ook in andere landen zijn er plannen voor een corona-bewijs.

En voor kinderen?

Op dit moment is nog niet duidelijk of kinderen ook zo'n corona-bewijs krijgen. En dat is wel belangrijk, omdat kinderen nu nog geen corona-vaccin kunnen krijgen. De minister zegt dat hij er de komende tijd nog goed over na moet denken.