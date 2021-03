Persconferentie: corona-regels veranderen maar heel klein beetje

Er was ook goed nieuws. Volgens de premier gaat het goed met de vaccinaties. Het lijkt erop dat over 4 maanden de meeste mensen een corona-vaccin hebben gehad. En dan kunnen veel corona-regels de prullenbak in.

Volgens de premier is het op dit moment niet verstandig om de regels soepeler te maken. Er liggen nog te veel mensen in het ziekenhuis met corona. Ook zegt de premier dat mensen zich minder goed aan de regels houden. Handen wassen en thuis blijven als je klachten hebt, blijft heel belangrijk, zei de premier.

Dit is onder andere besloten:

1. Zwemles mag weer

Een van de veranderingen is dat kinderen tot en met 12 jaar weer zwemles mogen krijgen. Ook mogen ze weer afzwemmen voor een A- of B-diploma.

2. Niet reizen naar het buitenland

Tot en met 15 april mag je niet naar het buitenland reizen. Op 23 maart is een nieuwe persconferentie. De regering hoopt dat dan duidelijk is of je in de meivakantie en zomervakantie wel naar het buitenland kan.

3. Terrassen

Als alles goed gaat, mogen 31 maart de terrassen open.

4. Meer klanten in grote winkels

Grote winkels mogen voortaan meer klanten binnen hebben. Nu is dat nog maximaal 2. Als je wil winkelen, moet je wel vooraf een tijd reserveren.

5. Volwassenen met meer mensen sporten

Volwassenen mogen vanaf 16 maart met 4 mensen samen sporten. Nu mag dat nog met maximaal 2 mensen.

6. Avondklok

De avondklok blijft. Alleen volgende week, als er verkiezingen zijn, mogen volwassenen na 21.00 uur buiten zijn. Dat mag alleen als ze gaan stemmen of bij het stembureau werken.