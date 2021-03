Koningsspelen: achter de schermen bij de opnames van 'Zij aan zij'

Het nieuwe lied voor de Koningsspelen heet Zij aan zij. Het koor van Kinderen voor Kinderen opent de Koningsspelen op 23 april met dit nummer. Vandaag werd de videoclip opgenomen en het Jeugdjournaal mocht erbij zijn.

De Koningsspelen gaan dit jaar iets anders dan normaal. Zo is er geen gezamenlijk ontbijt. Het thema van de Koningsspelen is 'IK+JIJ=WIJ'. Volgens de organisatie is het dit jaar extra belangrijk om er samen een mooie dag van te maken.

Op vrijdag 26 maart komt de clip online. Vanaf dat moment kunnen alle kinderen het dansje van het Koningsspelen-lied gaan oefenen.