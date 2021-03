De verkiezingen komen eraan: wat wil GroenLinks?

Jesse Klaver zegt dat zijn partij GroenLinks klimaatverandering het belangrijkste onderwerp tijdens deze Tweede Kamerverkiezingen vindt. Als het aan hem ligt moet een nieuwe regering er straks alles aan doen dat te stoppen.

Er zijn al afspraken gemaakt om klimaatverandering te stoppen, maar volgens GroenLinks is dat niet genoeg. Ze willen dat er minder dieren worden gehouden op boerderijen. En ook dat mensen minder vaak met de auto of het vliegtuig gaan, maar vaker de trein gebruiken. Mensen en bedrijven die de aarde het meest vervuilen, moeten ook het meest betalen om de aarde weer schoner te maken.

Meer aandacht op school

Maar GroenLinks heeft ook plannen over andere onderwerpen dan klimaat. Een plan van de partij dat voor kinderen ook heel belangrijk is, is dat schoolklassen kleiner moeten worden. De partij zegt dat kinderen dan veel beter les krijgen, omdat leraren dan meer aandacht voor ze hebben. In het filmpje hierboven legt Jesse Klaver zijn plannen zelf uit.