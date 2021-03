Grote stinkende brand bij afvalbedrijf in Den Bosch

In Den Bosch woedt al uren een grote brand bij een afvalbedrijf. Een stapel ijzer-, rubber- en metaalafval staat in brand en de vlammen gaan wel 20 meter de lucht in. Door het rubber is de rook dik en stinkt het behoorlijk.

De plek van de brand is behoorlijk groot, ongeveer honderd bij honderd meter. De brandweer is druk bezig om het vuur te blussen. Vanwege de rook moeten mensen die in de buurt wonen hun ramen en deuren sluiten.

Er zijn gelukkig geen slachtoffers. Toen de brand uitbrak was er niemand aan het werk. Zo zag de brand er vanochtend vroeg uit: