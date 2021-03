37 (!) politieke partijen: van De Feestpartij tot Jong en BIJ1

Annabelle zocht de leiders op van de partijen JONG, BIJ1 en BBB. Dat zijn 3 kleine partijen die nog niet zo lang bestaan. De leiders van de partijen hopen dat ze na de verkiezingen meer macht krijgen. In de video hierboven vertellen ze meer over hun plannen.

Partijen moeten dus behoorlijk veel kiezers overtuigen om één of meerdere zetels te krijgen. Hoe meer zetels je hebt, hoe meer macht.

In de Tweede Kamer draait het allemaal om zetels. Daar zijn er 150 van. Eén zetel staat ongeveer gelijk aan 70.000 stemmen bij de verkiezingen.

Een politieke partij oprichten is een flinke klus. Je moet niet alleen een naam, plannen en een logo bedenken, maar ook geld inzamelen en bedenken hoe je reclame voor jezelf maakt. In de video hoor je er meer over.