Veel klassen in quarantaine vanwege corona

Op de St. Nicolaasschool in Nibbixwoud hebben ze er al vaak mee te maken gehad. De groepen 3, 5 en 6 zitten thuis. Ook groep 8 moest al eens naar huis.

Zo'n 40 procent van de meesters en juffen heeft al eens een klas naar huis moeten sturen. Dat zegt een organisatie van leraren. Alle kinderen moeten dan in quarantaine. Dat betekent dat je minstens vijf dagen thuis moet blijven.

Steeds meer kinderen krijgen er mee te maken: de hele klas mag niet meer naar school, omdat één iemand in de klas corona heeft.

In de video hoor je meer over de problemen op de St. Nicolaasschool en over de quarantaine-regels.