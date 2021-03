'Dieren moeten in alle rust jonkies kunnen krijgen'

Natuurorganisaties doen deze week een oproep aan bezoekers om zich netjes te gedragen. Want het is druk in de natuur en dat kan vervelend zijn voor de dieren.

Het is lente, en dat betekent dat veel dieren jonkies krijgen. Dat moeten ze in alle rust kunnen doen, zeggen natuurorganisaties. Je hoort er meer over in de video hierboven!

Wat vind jij?

Als het beter is voor de dieren, moeten bossen en parken dan afgesloten worden voor mensen? We zijn benieuwd wat jij vindt!