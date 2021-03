Meer mensen gaan naar de Voedselbank

Bij de Voedselbank kunnen mensen pakketten met eten ophalen, als ze daar zelf geen geld voor hebben.

Het eten in die pakketten wordt meestal gedoneerd. Supermarkten en bedrijven geven eten dat ze niet meer kunnen verkopen, maar nog wel eetbaar is. Bijvoorbeeld als het net over datum is. Of de paaseitjes die zijn overgebleven na Pasen en ze niet meer in hun winkel willen leggen.