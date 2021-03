Oproep: Wat wil jij weten van boswachter Tim?

Hij is presentator, boswachter en is gek op dieren: boswachter Tim! Binnenkort gaan we hem interviewen en we zijn heel benieuwd wat jij van hem wil weten.

Boswachter Tim is presentator van het programma Beestenbrigade. In dat programma gaat hij met kinderen op pad in de natuur. Sinds kort is er ook een boek over hem: Tim de kleine Boswachter. Dat gaat over hoe Tim als kind al dol was op de natuur en op dieren.