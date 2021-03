Dit is het songfestivalnummer van Stefania

Zangeres Stefania heeft de clip van het lied Last Dance online gezet. Met dat liedje gaat ze meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Ze doet niet mee voor Nederland, maar namens Griekenland. Haar ouders zijn namelijk Grieks.

Stefania zou vorig jaar ook al meedoen. Toen had ze het lied Supergirl. Dit jaar moest ze, net als de andere deelnemers, een nieuw lied bedenken. Dat is dus Last Dance geworden.