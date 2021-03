Leo geef dakloze mensen een nieuwe haarcoupe

De wens van Leo uit Eindhoven ging deze week in vervulling. Van een goed doel kreeg hij knipspullen. Leo is dakloos, maar werkte vroeger in een kapperszaak. Met de schaar en tondeuse ging hij meteen aan de slag.

Midden op een plein in de stad knipt hij nu andere dakloze mensen. Hij is heel blij dat hij anderen zo kan helpen.