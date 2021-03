Harde wind zorgt op veel plekken voor problemen

Vooral aan de kust in de provincie Zeeland gaat het los. Sommige veerboten kunnen daardoor niet meer varen. Ook in Noord-Holland waait het hard. Door een gekantelde vrachtwachten, moest een snelweg afgesloten worden. Ook op andere wegen zijn er problemen.

Misschien heb je het al gemerkt toen je naar school fietste: het waait flink in Nederland. Vanwege harde winstoten heeft het KNMI zelfs code geel afgegeven. Dat betekent dat mensen goed op moeten letten.

Door een gekantelde vrachtwagen is de #A7 richting Hoorn DICHT ter hoogte van Middenmeer. Meer over de hinder door zware windstoten lees je in ons liveblog: https://t.co/PN6gmvZ6gt (📷: archief)