Experts hebben nog een corona-vaccin goedgekeurd. Het gaat om het vaccin van het Leidse bedrijf Janssen. Volgens Europese en Nederlandse medicijn-experts is het middel veilig en werkt het tegen corona.

Het Janssen-vaccin is het vierde corona-vaccin dat nu in Europa gebruikt mag worden. Het heeft een groot voordeel vergeleken met de andere vaccins. Bij dit middel is er maar één prik nodig. Bij de andere vaccins zijn er twee nodig.

Het duurt nog wel even voor de eerste prikken met het nieuwe vaccin worden gezet. De eerste mensen krijgen hem waarschijnlijk over twee maanden.

AstraZeneca

Er is ook minder goed nieuws over corona-vaccins. In sommige landen zijn ze gestopt met het AstraZeneca-vaccin. Die prik heeft misschien bij een aantal mensen gezorgd voor vervelende bijwerkingen.

In Nederland zijn er nog geen meldingen van heftige bijwerkingen door dit vaccin. Daarom zeggen Nederlandse deskundigen dat de prikken veilig gezet kunnen worden.