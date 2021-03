De verkiezingen komen eraan: wat wil de PVV?

De PVV werd 15 jaar geleden opgericht door Geert Wilders. Hij is nog altijd de leider van de partij. Bij de vorige verkiezingen werd er door veel mensen op hem en zijn partij gestemd.

Een belangrijk onderwerp voor de PVV is de islam. Volgens de PVV zitten er in dat geloof ideeën die niet passen bij Nederland. Daarom wil de partij dat moskeeën en islamitische scholen worden gesloten en dat er geen vluchtelingen uit islamitische landen worden toegelaten in Nederland. De PVV heeft daardoor ook veel tegenstanders.