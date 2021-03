Hoe bereiden politici zich voor op een debat?

Vooral die debatten zijn belangrijk, want door in discussie te gaan met andere politici kunnen ze duidelijk maken wat ze van bepaalde onderwerpen vinden. Zo hopen ze kiezers te overtuigen om op hun partij te stemmen. Daarom moeten de politici van tevoren goed oefenen.

Nog minder dan een week en dan zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. En dus zijn politici overal te zien en horen. Bijvoorbeeld in talkshows, nieuwsprogramma's en debatten.

Toch is veel oefenen niet het enige dat je moet doen. Volgens minister-president en VVD-lijsttrekker Mark Rutte is het vooral belangrijk om te luisteren naar wat de ander zegt. Al kan dat soms best lastig zijn.