Dit is de hoogste toren van Nederland

Een feestje in Rotterdam bij de Zalmhaventoren. Dat is een heel hoge toren die nog afgebouwd wordt, maar nu al een record te pakken heeft. Het is namelijk de hoogste toren van Nederland!

De toren is nu 25 cm hoger dan het vorige hoogste gebouw: de Maastoren. Ook die staat in Rotterdam. De hele top 6 hoogste gebouwen van Nederland staat in Rotterdam.

Eerder gingen we langs bij Noah. Hij woont op de 32e verdieping van de New Orleans-toren in Rotterdam. Hij vertelt hoe het is om in zo'n hoog gebouw te wonen.